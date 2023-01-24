Поддерживаю ребят из "Вагнера": бывший украинский шахматист готов убивать земляков

Сергей Карякин всегда восхваляет путинский режим

Гроссмейстер Сергей Карякин родился в Крыму. Долгое время представлял Украину на международных соревнованиях. В составе сборной Украины выиграл шахматную Олимпиаду в 2004 году. А потом перехал в россию, сменил гражданство и стал ярым путинистом. Ездил даже на Донбасс к боевикам.

33-летний Карякин заявил, что не боится получить повестку и не против пойти на фронт убивать своих бывших земляков.

"Если мне принесут повестку о мобилизации, то нормально отнесусь. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану", – цитирует Карякина sports.ru.

Кроме того, Карякин рассказал о своем отношении к вагнеровцам.

"За тем, что происходит в городах Соледар и Бахмут, конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК "Вагнер", которые воюют за нашу страну", — заявил шахматист.

Напомним, в россии Карякина прозвали "шахматным Иудой" после жалобы гроссмейстера на популярный шахматный портал. Ранее Карякин поменял "деньги на фантики", радуясь санкциям против россии. Кстати, Карякина поддержал знаменитый шахматист Анатолий Карпов.