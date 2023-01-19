Заставил капитулировать Карлсена: Украина теряет ведущего шахматиста

Украинские шахматы потеряли очень перспективного гроссмейстера

Один из ведущих и наиболее перспективных гроссмейстеров Украины 20-летний Кирилл Шевченко отныне будет выступать за Румынию. Недавно в шахматах прогремел скандал из-за желто-синего наряда судьи.

Об этом сообщила Румынская шахматная федерация в Facebook. Два года назад Кирилл вместе со сборной Украины побеждал на командном чемпионате Европы.

"Рады сообщить, что один из самых молодых и перспективных шахматистов мира, великий украинский мастер Кирилл Шевченко, выбрал играть в шахматы под флагом Румынии.

Кирилл стал гроссмейстером в 2017 году, в возрасте 14 лет, а сейчас выступает на мировом уровне. В 2021 году получил золотую медаль с командой Украины на командном чемпионате Европы по шахматам.

Добро пожаловать Кирилл! Мы гордимся, что ты выбрал именно нас!" — гласит сообщение пресс-службы Федерации.

Отметим, в 2022 году Шевченко провел красивую победную партию против лучшего шахматиста современности Магнуса Карлсена.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка-чемпионка Александра Костенюк хочет выступать за Швейцарию, из-за чего в рф началась истерика в госдуме.