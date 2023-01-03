Чемпионка мира сбежала из россии: она призывала путина остановить войну в Украине

Александра Костенюк теперь будет играть за сборную Швейцарии

Знаменитая российская шахматистка Александра Костенюк отказалась от своей страны из-за войны с Украиной. Теперь спортсменка будет выступать за Швейцарию. Ранее чемпиона мира по шахматам нашли с разбитой головой под госдумой.

О переходе Костенюк сообщает Федерация шахмат Швейцарии. Александра начнет выступать за Швейцарию с 2024 года. Если бы она сменила флаг в 2023‑м, швейцарской федерации пришлось бы заплатить россии комиссию в 10 000 долларов. Но шахматистка не хочет платить деньги кровавому режиму.

После начала полномасштабной войны Александра Костенюк заняла украинскую позицию. Она подписала официальное обращение к путину, в котором осуждается вторжение россии в Украину. А также выступила за бан российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Любые дискуссии по темам ограничения россиян в мировом спорте буду готова вести только после того, как будут закончены военные действия правительства россии на территории Украины", – заявила Костенюк.

Кто такая Костенюк

Александра Костенюк родилась 23 апреля 1984 года в Перми. Двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года). Чемпионка Европы (2004). Трехкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад (2010, 2012, 2014), двукратная победительница Шахматных онлайн Олимпиад ФИДЕ (2020, 2021), пятикратная победительница командного чемпионата Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017). Двукратная победительница командных чемпионатов мира (2017, 2021). Чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин (2021). Двукратная чемпионка мира по шахматам Фишера (2006, 2008). Двукратная чемпионка Европы по быстрым шахматам среди женщин (2015, 2019). Четырехкратная чемпионка Европы среди женщин по блицу (2001, 2017, 2019, 2022). Победитель первого Кубка мира по шахматам среди женщин (2021).

Напомним, что на чемпионате мира по шахматам российского гроссмейстера заставили переодеться. Организаторам не понравилась его футболка.