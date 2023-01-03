Чемпіонка світу втекла з росії: вона закликала путіна зупинити війну в Україні

Олександра Костенюк тепер гратиме за збірну Швейцарії

Знаменита російська шахістка Олександра Костенюк відмовилася від своєї країни через війну з Україною. Тепер спортсменка виступатиме за Швейцарію. Раніше чемпіона світу з шахів знайшли з розбитою головою під держдумою.

Про перехід Костенюк повідомляє Федерація шахів Швейцарії. Олександра розпочне виступати за Швейцарію з 2024 року. Якби вона змінила прапор 2023-го, швейцарській федерації довелося б заплатити росії комісію в 10 000 доларів. Але шахістка не хоче платити гроші кривавому режиму.

Після початку повномасштабної війни Олександра Костенюк зайняла українську позицію. Вона підписала офіційне звернення до путіна, в якому засуджується вторгнення росії в Україну. А також виступила за бан російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

"Будь-які дискусії з тем обмеження росіян у світовому спорті буду готова вести тільки після того, як будуть закінчені військові дії уряду росії на території України", — заявила Костенюк.

Хто така Костенюк

Олександра Костенюк народилася 23 квітня 1984 року у Пермі. Дванадцята чемпіонка світу з шахів серед жінок (з вересня 2008 року до грудня 2010 року). Чемпіонка Європи (2004). Триразова переможниця Всесвітніх Шахових Олімпіад (2010, 2012, 2014), дворазова переможниця Шахових онлайн Олімпіад ФІДЕ (2020, 2021), п’ятиразова переможниця командного чемпіонату Європи (2007, 2009, 2011, 2015, 2017). Дворазова переможниця командних чемпіонатів світу (2017, 2021). Чемпіонка світу з швидких шахів серед жінок (2021). Дворазова чемпіонка світу з шахів Фішера (2006, 2008). Дворазова чемпіонка Європи з швидких шахів серед жінок (2015, 2019). Чотириразова чемпіонка Європи серед жінок по бліцу (2001, 2017, 2019, 2022). Переможець першого Кубка світу з шахів серед жінок (2021).

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з шахів російського гросмейстера змусили переодягнутися. Організаторам не сподобалася його футболка.