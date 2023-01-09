Женщина-арбитр изящно отомстила российскому шахматному "королю", надев на чемпионате мира украинские цвета (фото)

Женщину активно поддерживают в соцсетях

Президент Международной организации шахматистов (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович, с которым ранее охотно фотографировались лучшие украинские шахматистки, угодил в скандал из-за того, что заставил женщину-арбитра из Ирана поменять футболку в поддержку иранских женщин с надписью Woman Life Freedom.

Девушка не смутилась и вышла на шахматную сцену в желто-синих цветах, что также не понравилось Федерации. Об этом шахматный арбитр Шохре Баят рассказала в своем микроблоге в Twitter.

Данный инцидент произошел в конце октябре прошлого года в Рейкьявике (Исландия) на чемпионате мира по шахматам Фишера, однако Шохре об этом рассказала только сейчас. Баят отметила, что после того, как она надела желтый низ и синий верх в ФИДЕ заявили, что она не отвечает правилам федерации, "поскольку открыто поддерживает права человека в Иране и Украине".

Баят начала карьеру шахматного арбитра ФИДЕ в 25 лет. Она была главным рефери на чемпионате мира по шахматам среди женщин 2020 года.

Ранее сообщалось, что знаменитая российская шахматистка Александра Костенюк хочет променять рф на Швейцарию, из-за чего началась истерика в госдуме.