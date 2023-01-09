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Арбітриня витончено помстилася російському шаховому "королю", одягнувши на чемпіонаті світу українські кольори (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Шохре Баят Новина оновлена 09 січня 2023, 09:08
Шохре Баят. Фото twitter.com/ShohrehBayat

Жінку активно підтримують у соцмережах

Президент Міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович, з яким раніше охоче фотографувалися найкращі українські шахістки, потрапив у скандал через те, що змусив арбітриню з Ірану поміняти футболку на підтримку іранських жінок з написом Woman Life Free.

Дівчина не зніяковіла і вийшла на шахову сцену у жовто-синіх кольорах, що також не сподобалося Федерації. Про це шаховий арбітр Шохре Баят розповіла у своєму мікроблозі у Twitter.

Цей інцидент стався наприкінці жовтня минулого року в Рейк’явіку (Ісландія) на чемпіонаті світу з шахів Фішера, проте Шохре про це розповіла лише зараз. Баят зазначила, що після того, як вона одягла жовтий низ і синій верх у ФІДЕ заявили, що вона не відповідає правилам федерації, "оскільки відкрито підтримує права людини в Ірані та Україні".

Баят розпочала кар’єру шахового арбітра ФІДЕ у 25 років. Вона була головною арбітринею чемпіонату світу з шахів серед жінок 2020 року.

Раніше повідомлялося, що знаменита російська шахістка Олександра Костенюк хоче проміняти рф на Швейцарію, через що почалася істерика в держдумі.

Теги:
#Шахи #ФІДЕ #Аркадій Дворкович