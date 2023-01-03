У росії істерять через втечу Шахової королеви до Швейцарії

Одна з найкращих шахісток сучасності вирішила поміняти рф на Швейцарію

У росії назвали "втечею" перехід російської шахістки Олександри Костенюк до збірної Швейцарії.

Про це у коментарі "Матч ТВ" заявила депутат держдуми Світлана Журова. Росіянка вважає, що Костенюк просто втекла з рф, адже шахістка могла виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. До речі, Олександра є громадянкою Швейцарії вже понад 10 років (спортсменка була одружена за швейцарця), проте виступати під цим прапором вона зможе лише у 2024 році.

"Коментувати це складно. Одна справа, коли наші спортсмени через високу конкуренцію йшли, і це я завжди можу зрозуміти. А це втеча, адже мала можливість виступати під прапором міжнародної федерації (ФІДЕ). Тож це втеча", — заявила Журова.

Довідка: Костенюк — 12-а чемпіонка світу з шахів серед жінок (з вересня 2008 року по грудень 2010 року). Чемпіонка Європи (2004). Триразова переможниця Всесвітніх Шахових Олімпіад (2010, 2012, 2014), дворазова переможниця Шахових онлайн Олімпіад ФІДЕ (2020, 2021), п’ятиразова переможниця командного чемпіонату Європи ((2007, 2009, 2011, 2015, 2017). Дворазова переможниця командних чемпіонатів світу (2017, 2021). Чемпіонка світу зі швидких шахів серед жінок (2021). Дворазова чемпіонка світу з шахів Фішера (2006, 2008). Дворазова чемпіонка Європи зі швидких шахів серед жінок (2015, 2019). Чотириразова чемпіонка Європи серед жінок по бліцу (2001, 2017, 2019, 2022). Переможець першого Кубка світу з шахів серед жінок (2021).

Зазначимо, Костенюк засудила так звану спецоперацію в Україні.

Раніше повідомлялося, що із російським шахістом стався конфуз на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Магнус Карлсен відмовився від матчу за шахову корону з росіянином Яном Непомнящим.