В россии истерят из-за бегства Шахматной королевы в Швейцарию

Одна из лучших шахматисток современности решила поменять рф на Швейцарию

В россии назвали "бегством" и "побегом" переход российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

Об этом в комментарии "Матч ТВ" заявила депутат госдумы Светлана Журова. Россиянка считает, что Костенюк попросту сбежала из рф, ведь шахматистка могла выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. К слову, Александра является гражданкой Швейцарии уже больше 10 лет (спортсменка была замужем за швейцарца), однако выступать под этим флагом она сможет только в 2024 году.

"Комментировать это сложно. Одно дело, когда наши спортсмены из‑за высокой конкуренции уходили, и это я всегда могу понять. А это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом международной федерации (ФИДЕ). Так что это побег", — заявила Журова.

Справка: Костенюк — 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года). Чемпионка Европы (2004). Трехкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад (2010, 2012, 2014), двукратная победительница Шахматных онлайн Олимпиад ФИДЕ (2020, 2021), пятикратная победительница командного чемпионата Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017). Двукратная победительница командных чемпионатов мира (2017, 2021). Чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин (2021). Двукратная чемпионка мира по шахматам Фишера (2006, 2008). Двукратная чемпионка Европы по быстрым шахматам среди женщин (2015, 2019). Четырехкратная чемпионка Европы среди женщин по блицу (2001, 2017, 2019, 2022). Победитель первого Кубка мира по шахматам среди женщин (2021).

Отметим, Костенюк осудила так называемую "спецоперацию" в Украине.

Ранее сообщалось, что с российским шахматистом произошел конфуз на чемпионате мира.

Напомним, Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.