Змусив капітулювати Карлсена: Україна втрачає провідного шахіста

Українські шахи втратили дуже перспективного гросмейстера

Один із провідних та найперспективніших гросмейстерів України 20-річний Кірілл Шевченко відтепер виступатиме за Румунію. Нещодавно у шахах пролунав скандал через жовто-синє вбрання судді.

Про це повідомила Румунська шахова федерація у Facebook. Два роки тому Кірілл разом зі збірною України перемагав на командному чемпіонаті Європи.

"Раді повідомити, що один з наймолодших і найперспективніших шахістів світу, великий український майстер Кірілл Шевченко, обрав грати в шахи під прапором Румунії.

Кірілл став гросмейстером у 2017 році, лише в 14 років, а наразі виступає на світовому рівні. У 2021 році здобув золоту медаль з командою України на командному чемпіонаті Європи з шахів.

Ласкаво просимо, Кірілл! Ми пишаємося, що ти обрав саме нас!" — йдеться у повідомлення пресслужби Федерації.

Зазначимо, 2022 року Шевченко провів красиву переможну партію проти кращого шахіста сучасності Магнуса Карлсена.

Раніше повідомлялося, що російська шахістка-чемпіонка Олександра Костенюк хоче виступати за Швейцарію, через що в рф почалася істерика в держдумі.