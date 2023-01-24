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Підтримую хлопців із "Вагнера": колишній український шахіст готовий вбивати земляків

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Карякін зі своїм кумиром Новина оновлена 24 січня 2023, 13:10
Карякін зі своїм кумиром. Фото twitter.com/DNusina

Сергій Карякін завжди вихваляє путінський режим

Гросмейстер Сергій Карякін народився у Криму. Довгий час представляв Україну на міжнародних змаганнях. У складі збірної України виграв шахову Олімпіаду у 2004 році. А потім переїхав до росії, змінив громадянство і став затятим путіністом. Їздив навіть на Донбас до бойовиків.

33-річний Карякін заявив, що не боїться отримати повістку і не проти піти на фронт убивати своїх колишніх земляків.

"Якщо мені принесуть повістку про мобілізацію, то нормально поставлюся. Прийду у військкомат, а там уже будь що буде. Укриватися не стану", — цитує Карякіна sports.ru.

Крім того, Карякін розповів про своє ставлення до вагнерівців.

"За тим, що відбувається в містах Соледар і Бахмут, звичайно, стежу. Цілком підтримую хлопців із ПВК "Вагнер", які воюють за нашу країну", — заявив шахіст.

Нагадаємо, у росії Карякіна прозвали "шаховим Іудою" після скарги гросмейстера на популярний шаховий портал. Раніше Карякін змінив "гроші на фантики", радіючи санкціям проти росії. До речі, Карякіна підтримав знаменитий шахіст Анатолій Карпов.

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#Шахи #Сергій Карякін #Шахіст