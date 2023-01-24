"Це не наша справа": знаменитий російський футболіст висловився про війну в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росіянин просто хоче грати у футбол, війна його не стосується
Російські футболісти не можуть вплинути на війну України з росією, а тому їхня справа — грати у футбол.
Такою думкою в інтерв’ю Foot Mercato поділився нападник "Фіорентини" Олександр Кокорін, який виступає на правах оренди за кіпрський "Аріс". Нападник зазначив, що його справа грати у футбол на Кіпрі.
– Як ви дивитеся на конфлікт між росією та Україною? Як ви справляєтеся з цим як футболіст?
По цьому питанню я можу сказати, що на цей конфлікт ми не можемо вплинути. Ось чому, ймовірно, краще вважати, що це не наша справа. Як ви знаєте, моя справа – грати у футбол, грати у футбол на Кіпрі. Нам просто потрібно грати", – заявив Кокорін.
У поточному сезоні форвард відзначився 7 голами та 3 асистами у 15 матчах чемпіонату Кіпру.
Раніше російський шахіст Сергій Карякін заявив, що готовий піти вбивати українців по повістці.
Нагадаємо, лише один футболіст збірної рф з футболу Федір Смолов виступив проти війни в Україні. Нещодавно гравець анонсував створення футбольної школи в ОАЕ, і його одразу записали в ухилянти.