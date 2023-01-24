На сколько лет войны осталось денег у россии: западные аналитики дали ответ

рф имеет запас прочности, благодаря, в частности, остаткам российских резервов, номинированных в китайских юанях

Полномасштабную войну в Украине россия может продолжать на протяжении трех лет. Однако такой сценарий возможен только при условии, что сокращения нефтяных доходов кремля не произойдет.

Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg и одного из крупнейших инвестбанков мира — Citi. К такому выводу они пришли проведя анализ текущих доходов и расходов, а затем смоделировав несколько сценариев влияния санкций. Аналитики также брали в расчет объемы российских резервов, которые москва может использовать для погашения дефицита бюджета.

По данным издания, рф имеет запас прочности, благодаря, в частности, остаткам российских резервов, номинированных в китайских юанях. Отмечается, что данная часть не оказалась под санкциями и сейчас доступна для властей россии.

Аналитики Bloomberg считают, что сохранение текущего статус-кво, то есть продажи российской нефти по цене в районе $50 за баррель, дает возможность рф относительно безболезненно для своей страны продолжать войну в Украине еще на протяжении трех лет. При этом дефицит бюджета будет покрываться из имеющихся источников.

В то же время в Citibank дали другой прогноз. Эксперты полагают, что рф сможет продолжать войну безболезненно для российского бюджета и государства на протяжении 2,5 лет. Снижение экспортной цены на нефть ниже $50 за баррель приведет к увеличению дефицита в бюджете более чем на два трлн рублей. Это вынудит власти россии прибегнуть к более активному расходу запасов в юанях. Их у россии примерно на $45 млрд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки рассказали, что россия имеет значительный дефицит снарядов. Имеющего запаса может хватить на несколько атак.