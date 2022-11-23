"Тимощук сказав, що є і буде українцем": Бєдняков поговорив із зрадником

Колишній капітан збірної України продовжує працювати у Росії

Популярний телеведучий Андрій Бєдняков розповів про розмову з Анатолієм Тимощуком після повномасштабного вторгнення росії. Колишній капітан збірної України ніяк не реагує на війну та продовжує працювати у Санкт-Петербурзі.

"Ми вітали один одного з днем ​​народження. Чи ми обговорювали, що відбувається? Я спитав, він сказав: "Я був, є і буду українцем, моя позиція завжди така". Я сказав, що ок.

Я однозначно не підтримую, що робить Толік і мовчить. Але влазити людині в голову я не хочу", – розповів Бєдняков в інтерв’ю Fantastic Football.

Раніше в Інтернеті з’явилися документи, які нібито пов’язують Тимощука з російськими спецслужбами. У документах була згода Тимощука працювати на спецслужби росії, а також присяга футболіста. Документи датовані 2012 роком.

Ми також писали, що Сергій Ребров висловився про колишнього партнера по збірній України. Ребров вважає, що таким людям, як Тимощук, не місце в Україні.

Також була інформація, що колишня дружина Тимощука звинуватила його у контрабанді в особливо великих розмірах.