Проти зрадника України Тимощука готують міжнародні санкції

Колишній капітан збірної України може потрапити під санкції

Проти колишнього футболіста національної команди Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в росії, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, з великою ймовірністю можуть запровадити міжнародні санкції.

Про це повідомили у Міжнародній робочій групі з питань санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол. Прізвище Тимощука потрапило до Дорожньої карти індивідуальних санкцій.

В Офісі президента вважають, що зірки, які внесені до списку, є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти завдяки здатності швидко і дієво поширити пропаганду на широкі маси. При цьому більшість з них проводять свої відпустки за кордоном, багато хто володіє дорогою нерухомістю в Європі та США.

"Міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити у свої списки санкцій тих осіб, які поки уникли цього", — йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України.

Тимощук був рекордсменом за кількістю матчів за збірну України, проте Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його всіх регалій та титулів.

Раніше повідомлялося, що Тимощук може бути пов’язаний із ФСБ рф. Крім того, нещодавно Анатолій потрапив у ДТП.