Против предателя Украины Тимощука готовят международные санкции

Бывший капитан сборной Украины может угодить под санкции

Против бывшего футболиста национальной команды Анатолия Тимощука, который продолжает работать в россии, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, с большой долей вероятности могут ввести международные санкции.

Об этом сообщили в Международной рабочей группе по вопросам санкций против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол. Фамилия Тимощука попала в Дорожную карту индивидуальных санкций.

В Офисе президента считают, что звезды, которые внесены в список, являются не менее опасными, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы. При этом большинство из них проводят свои отпуска за рубежом, многие владеют дорогой недвижимостью в Европе и США.

"Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого", — гласит сообщение на сайте Офиса президента Украины.

Тимощук являлся рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины, однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех регалий и титулов.

Ранее сообщалось, что Тимощук может быть связан с ФСБ рф. Кроме того, недавно Анатолий попал в ДТП.