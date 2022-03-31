Предатель Украины Тимощук попал в ДТП по дороге на работу

Футболист хранит молчание после вторжения рф в Украину.

Известный украинский футболист и тренер Анатолий Тимощук, которому на днях сделали "подарок" в родном Луцке, угодил в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщил "Чемпионат".

По информации источника, помощник тренера "Зенита" попал в ДТП по дороге на тренировку питерской команды. Сообщается, что никто в "легкой аварии" не пострадал, однако Анатолий все же пропустит сегодняшнюю тренировку "Сине-бело-голубых".

Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера "Зенита" с 2017 года. Во времена игровой карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Анатолий молча продолжил работать в стране-агрессоре и нарвался на критику украинцев. В Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов.

Ранее в сети всплыли документы, которые якобы связывают Тимощука с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

Напомним, ФИФА на своем последнем Конгрессе пошла навстречу россии и даже сделала русский язык своим официальным.