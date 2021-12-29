"В Украину ему дорога закрыта": Стаховский понял Тимощука, но осудил Ракицкого (видео)

Теннисист дружит с рекордсменом сборной Украины.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который недавно завершил карьеру в сборной Украины, высказался о своем отношении к бывшим футболистам национальной команды Анатолию Тимощуку и Ярославу Ракицкому.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале SportArena.

Стаховский, который дружит с Тимощуком, заявил, что понимает, почему Анатолий переехал в Санкт-Петербург. Теннисист связывает это с большой любовью питерских болельщиков к Анатолию, который своей игрой в России завоевал сердца местных болельщиков. Сергей также отметил, что дороги назад в Украину для Тимощука нет.

"Тимощук понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею", — заявил Стаховский.

А вот с Ракицким Стаховский не общается. Сергей пошутил, что не хочет с ним даже начинать общение из-за его выступлений в "Шахтере" (Стаховский — ярый фанат "Динамо", — прим. ред.). Кроме того, теннисист не понимает, почему Ярослав, который является "очень классным футболистом" и мог бы пригодиться сборной Украины, перебрался в Россию.

"С Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Он сделал свой выбор, и он несет за него ответственность", — рассказал Стаховский.

Напомним, Тимощук выступал в "Зените" в 2007—2009, 2013—2015 годах. С 2017 года он занимает должность помощника главного тренера питерской команды. Анатолий является рекордсменом сборной Украины по количеству игр (144).

Ракицкий перешел в "Зенит" в 2019 году. После этого футболиста перестали вызывать в национальную команду.

Ранее сообщалось, что Ракицкий может покинуть "Зенит". Уже названо имя потенциального сменщика украинца в клубе.