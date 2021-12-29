"В Україну йому дорогу закрито": Стаховський зрозумів Тимощука, але засудив Ракицького (відео)

Тенісист дружить з рекордсменом збірної України.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно завершив кар’єру у збірній України, висловився про своє ставлення до колишніх футболістів національної команди Анатолія Тимощука та Ярослава Ракицького.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі SportArena.

Стаховський, який товаришує з Тимощуком, заявив, що розуміє, чому Анатолій переїхав до Санкт-Петербурга. Тенісист пов’язує це з великою любов’ю пітерських уболівальників до Анатолія, який своєю грою у Росії завоював серця місцевих уболівальників. Сергій також зазначив, що дороги назад для Тимощука немає.

"Тимощук розумів, що це дорога в один бік. Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє і знає, що в Україну йому дорога закрита. Його історія з іконами? Я навіть не знаю, гадки не маю", — заявив Стаховський.

А от із Ракицьким Стаховський не спілкується. Сергій пожартував, що не хоче з ним навіть розпочинати спілкування через його виступи в "Шахтарі" (Стаховський — затятий фанат "Динамо", — прим. ред.). Крім того, тенісист не розуміє, чому Ярослав, який є "дуже класним футболістом" і міг би стати в пригоді збірній України, перебрався до Росії.

"З Ракицьким ніколи не спілкувався і, напевно, не хочу. Тому що він із "Шахтаря", це логічно. Плюс він поїхав грати до Росії. Він зробив свій вибір, і він несе за нього відповідальність", — розповів Стаховський.

Нагадаємо, Тимощук виступав у "Зеніті" у 2007—2009, 2013—2015 роках. З 2017 року він обіймає посаду помічника головного тренера пітерської команди. Анатолій є рекордсменом збірної України за кількістю ігор (144).

Ракицький перейшов до "Зеніту" у 2019 році. Після цього футболіста перестали викликати до національної команди.

Раніше повідомлялося, що Ракицький може залишити "Зеніт". Вже названо ім’я потенційного замінника українця у клубі.