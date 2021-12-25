У Росії вже знайшли заміну Ракицькому

Українцю час на вихід?

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький уже взимку може покинути клуб із Санкт-Петербурга.

Як повідомляє сайт Metaratings, російський клуб спробує домовитися з 32-річним українцем про продовження контракту, який спливає вже наступного літа. Якщо сторони так і не домовляться про продовження співпраці, то "Зеніт" має варіант заміни Ракицького. Ним може стати футболіст ПСВ Олів’є Боскаллі.

Цього сезону 24-річний французький футболіст провів у чемпіонаті Нідерландів 17 матчів, забивши 3 м’ячі. Портал Transfermarkt.com оцінює гравця у 7 мільйонів євро.

Ракицький перейшов до пітерського клубу взимку 2019 року, і разом із "Зенітом" двічі ставав чемпіоном Росії та володарем Кубка країни.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 32-річний захисник відреагував на можливе повернення до збірної України, куди його не викликають після переїзду до Росії. На думку захисника, УЄФА та ФІФА потрібно не розводити збірні України та Росії на різних жеребкуваннях, навпаки, намагатися проводити між командами дружні турніри.