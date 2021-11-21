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Ракицький закликав проводити дружні турніри між Україною та Росією

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ярослав Ракицький Новина оновлена 21 листопада 2021, 12:11
Ярослав Ракицький

Колишній футболіст збірної України хоче повернути минулі часи.

Центральний захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький, який перебуває на межі вильоту з команди, прокоментував рішення УЄФА вкотре розвести збірні України та Росії у відборі на чемпіонат світу-2022.

Своїми думками з цього приводу українець поділився в інтерв’ю sport-express.ru.

Збірні України та Росії не можуть потрапити одна на одну у кваліфікації навіть теоретично. УЄФА після російської агресії розводить сусідні країни на клубному та міжнародному рівнях. Так сталося і перед жеребкуванням раунду плей-офф відбору на ЧС-2022, куди потрапили обидві збірні. Ракицький не розуміє такого рішення головного футбольного органу Європи та закликав припинити розводити російські та українські клуби у єврокубках.Ба більше, центральний захисник "Зеніту" хоче проводити дружні турніри між командами двох країн.

"Я хотів би, щоб російські команди з українськими зустрічалися в Лізі чемпіонів, як було раніше. І щоб проводили турнірчики дружні, це ж нормально", — заявив Ракицький.

Раніше Ярослав оцінив своє можливе повернення до збірної України, а також назвав шанси збірних України та РФ на вихід у фінальну частину ЧС-2022 у Катарі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Росії #ФК Зеніт #Ярослав Ракицький
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