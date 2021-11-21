Укр

Ракицкий призвал проводить дружеские турниры между Украиной и Россией

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Ярослав Ракицкий Новость обновлена 21 ноября 2021, 12:11
Ярослав Ракицкий

Бывший футболист сборной Украины хочет вернуть прежние времена.

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, который находится на грани вылета из команды, прокомментировал решение УЕФА в очередной раз развести сборные Украины и России в отборе на чемпионат мира-2022.

Своими мыслями по этому поводу украинец поделился в интервью sport-express.ru.

Сборные Украины и России не могут попасть друг на друга в квалификации даже теоретически. УЕФА после российской агрессии разводит соседние страны на клубном и международном уровнях. Так случилось и перед жеребьевкой раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022, куда попали обе сборные. Ракицкий не понимает такого решения главного футбольного органа Европы и призвал прекратить разводить российские и украинские клубы в еврокубках. Более того, центральный защитник "Зенита" хочет проводить дружеские турниры между командами двух стран.

"Я бы хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально", — заявил Ракицкий.

Ранее Ярослав оценил свое возможно возвращение в сборную Украины, а также назвал шансы сборных Украины и РФ на выход в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная России #ФК Зенит #Ярослав Ракицкий
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