Укр

Игрок "Зенита" Ракицкий прокомментировал возможное возвращение в сборную Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Ярослав Ракицкий Новость обновлена 19 ноября 2021, 12:28
Ярослав Ракицкий

Ракицкий не надевал футболку национальной команды три года.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который в ближайшее время может покинуть клуб, оценил в интервью "Спорт-Экспрессу" возможность вернуться в сборную Украины.

По мнению игрока, ранее его не вызывали в национальную команду из-за того, что президент УАФ Андрей Павелко и тренер Андрей Шевченко об этом договорились.

"Изменилось ли что-то после ухода Шевченко? Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь", — заявил Ракицкий.

По мнению игрока, Шевченко сделал правильный выбор, что возглавил "Дженоа".

"Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки", — резюмировал защитник.

В последний раз Ракицкий играл за сборную Украины в октябре 2018 года во встрече Лиги наций против Чехии — 1:0. В 2020 году Ракицкий официально объявил, что закончил свою международную карьеру и больше не надеется на вызов в сборную Украины.

Как ранее сообщал "Телеграф", в России объяснили, почему Ракицкий не нужен чемпиону страны.

Теги:
#Андрей Шевченко #Сборная Украины #ФК Зенит #РПЛ #Ярослав Ракицкий
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