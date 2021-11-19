Ракицкий оценил шансы сборных Украины и России пробиться на ЧМ-2022

Сам Ракицкий на турнире вряд ли сыграет

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который в ближайшее время может покинуть клуб, в интервью "Спорт-Экспрессу" высказался о перспективах сборных Украины и России пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022.

По итогам группового турнира обе сборные попали в стадию плей-офф.

"Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира", — заявил Ракицкий.

Что касается перспектив россиян, то у них также есть шансы за счет домашнего полуфинала.

"Вы же сеяные? У вас полуфинал будет попроще. Да не хочу я говорить о игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться?", — отметил футболист.

Согласно решению ФИФА, сборные Украины и России не смогут по причинам безопасности не смогут сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка данной стадии состоится 26 ноября в Лозанне.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ракицкий также оценил вероятность своего возвращения в сборную Украины.