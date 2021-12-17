Ракицький готовий піти на радикальний крок, щоб залишитись у "Зеніті"

Українець не хоче залишати Санкт-Петербург.

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який неодноразово заявляв, що хоче залишитися в Росії, може продовжити контракт із "Зенітом".

Як повідомляє Metaratings.ru, український захисник може піти на суттєве зниження зарплати, щоб отримати нову угоду. За чинним контрактом він заробляє близько двох з половиною мільйонів євро на рік без урахування бонусів.

Наразі сторони не проводили переговорів, проте не виключено, що можуть повернутись до цього питання у січні. Поточна угода Ракицького з клубом спливає наступного літа.

Ракицький перейшов до пітерського клубу взимку 2019 року, і разом із "Зенітом" двічі ставав чемпіоном Росії та володарем Кубка країни.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 32-річний захисник відреагував на можливе повернення до збірної України, куди його не викликають після переїзду до Росії. На думку захисника, УЄФА та ФІФА потрібно не розводити збірні України та Росії на різних жеребкуваннях, навпаки, намагатися проводити між командами дружні турніри.