Ракицкий готов пойти на радикальный шаг, чтобы остаться в "Зените"

Украинец не хочет покидать Санкт-Петербург.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который неоднократно заявлял, что хочет остаться в России, может продлить контракт с "Зенитом.

Как сообщает Metaratings.ru, украинский защитник может пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы получить новое соглашение. По действующему контракту он зарабатывает порядка двух с половиной миллионов евро в год без учетов бонусов.

На данный момент стороны не проводили переговоров, однако не исключено, что вернуться к этому вопросу в январе. Текущее соглашение Ракицкого с клубом истекает следующим летом.

Ракицкий перешел в питерский клуб зимой 2019 года, и вместе с "Зенитом" дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Как ранее сообщал "Телеграф", 32-летний защитник отреагировал на возможное возвращение в сборную Украины, куда его не вызывают после переезда в Россию. По мнению защитника, УЕФА и ФИФА нужно не разводить сборные Украины и России на различных жеребьевках, напротив, пытаться проводить между командами дружеские турниры.