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Ракицький назвав клуб, де хотів би продовжити кар’єру

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ярослав Ракицький Новина оновлена 19 листопада 2021, 13:44
Ярослав Ракицький

Українець має намір і надалі грати в Росії.

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який найближчим часом може покинути клуб, в інтерв’ю "Спорт-Експресу" зазначив, що сподівається продовжити кар’єру в команді із Санкт-Петербурга.

"Так, я бачив, що вболівальники просять керівництво клубу продовжити зі мною контракт. Звичайно, це приємно. Коли відкриється трансферне вікно, подивимося, що буде. Може, на мене інші клуби вийдуть, а може, Зеніт щось запропонує.

Зараз я гравець "Зеніту" і ні з ким не ведемо переговори, мене все влаштовує в Росії. Говорити про завершення кар’єри я не хочу, бо хочу пограти ще три роки", — зазначив Ракицький.

Ракицький перейшов до "Зеніту" взимку 2019 року, встигнувши за цей час зіграти понад 100 матчів за російський клуб. Разом із "Зенітом" Ракицький двічі ставав переможцем російської Прем’єр-ліги. Після переїзду до Росії захисника перестали викликати до збірної України з футболу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Ракицький оцінив можливість повернення до збірної України, а також оцінив шанси росіян та українців пробитися на чемпіонат світу-2022 з футболу.

Теги:
#ФК Зеніт #РПЛ #Ярослав Ракицький
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