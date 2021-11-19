Ракицький назвав клуб, де хотів би продовжити кар’єру
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 396
Українець має намір і надалі грати в Росії.
Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який найближчим часом може покинути клуб, в інтерв’ю "Спорт-Експресу" зазначив, що сподівається продовжити кар’єру в команді із Санкт-Петербурга.
"Так, я бачив, що вболівальники просять керівництво клубу продовжити зі мною контракт. Звичайно, це приємно. Коли відкриється трансферне вікно, подивимося, що буде. Може, на мене інші клуби вийдуть, а може, Зеніт щось запропонує.
Зараз я гравець "Зеніту" і ні з ким не ведемо переговори, мене все влаштовує в Росії. Говорити про завершення кар’єри я не хочу, бо хочу пограти ще три роки", — зазначив Ракицький.
Ракицький перейшов до "Зеніту" взимку 2019 року, встигнувши за цей час зіграти понад 100 матчів за російський клуб. Разом із "Зенітом" Ракицький двічі ставав переможцем російської Прем’єр-ліги. Після переїзду до Росії захисника перестали викликати до збірної України з футболу.
Як раніше повідомляв "Телеграф", Ракицький оцінив можливість повернення до збірної України, а також оцінив шанси росіян та українців пробитися на чемпіонат світу-2022 з футболу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-