Укр

Ракицкий назвал клуб, где бы хотел продолжить карьеру

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Ярослав Ракицкий Новость обновлена 19 ноября 2021, 13:44
Ярослав Ракицкий

Украинец намерен и дальше играть в России.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который в ближайшее время может покинуть клуб, в интервью "Спорт-Экспрессу" отметил, что надеется продолжить карьеру в команде из Санкт-Петербурга.

"Да, я видел, что болельщики просят руководство клуба продлить со мной контракт. Конечно, это приятно. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.

Сейчас я игрок "Зенита" и ни с кем не ведут переговоры, меня все устраивает в России. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три", — отметил Ракицкий.

Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года, успев за это время сыграть более 100 матчей за российский клуб. Вместе с "Зенитом" Ракицкий дважды становился победителем российской Премьер-лиги. После переезда в России защитника перестали вызывать в сборную Украины по футболу.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ракицкий оценил возможность возвращения в сборную Украины, а также оценил шансы россиян и украинцев пробиться на чемпионат мира-2022 по футболу.

Теги:
#ФК Зенит #РПЛ #Ярослав Ракицкий
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