В России уже нашли замену Ракицкому

Украинцу пора на выход?

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий уже зимой может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

Как сообщает сайт Metaratings, российский клуб попытается договориться с 32-летним украинцем о продлении контракта, который истекает уже следующим летом. Если стороны так и не договорятся о продлении сотрудничества, то у "Зенита" есть вариант замены Ракицкого. Им может стать футболист ПСВ Оливье Боскальи.

В текущем сезоне 24-летний французский футболист провел в чемпионате Нидерландов 17 матчей, забив 3 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Ракицкий перешел в питерский клуб зимой 2019 года, и вместе с "Зенитом" дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Как ранее сообщал "Телеграф", 32-летний защитник отреагировал на возможное возвращение в сборную Украины, куда его не вызывают после переезда в Россию. По мнению защитника, УЕФА и ФИФА нужно не разводить сборные Украины и России на различных жеребьевках, напротив, пытаться проводить между командами дружеские турниры.