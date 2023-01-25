Экс-форвард "Динамо" послал УЕФА на три буквы из-за санкций против россии

Бывший российский футболист, а ныне тренер родился в Украине

В россии крайне недовольны тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил все санкции против российского футбола в силе по итогам встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) 24 января.

С соответствующим заявлением выступил бывший главный тренер "Химок", экс-игрок киевского "Динамо" Сергей Юран, передает РБ Спорт. Более того, бывший футболист послал организацию на три буквы.

"Переход в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что мы, будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, Иран", — заявил Юран.

Ранее легендарный форвард киевского "Динамо" рассказал, когда россию вернут в международную футбольную семью. К слову, россияне ранее ультимативно нацелились на переход в Азию, однако почему-то совсем не спешат туда.