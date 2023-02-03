Захід завдав ще одного удару по російській "нафтянці": що відомо

На Заході також домовилися пізніше переглянути ціну на сиру нафту.

Країни "Великої сімки" та Європейського союзу домовилися про запровадження нової стелі цін. Цього разу він торкнеться нафтопродуктів із росії.

Як повідомляє Reuters, про це розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка зазначила, що відповідне рішення почне діяти з неділі, 5 лютого.

"Разом з "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", — сказала фон дер Ляйєн.

Водночас журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter повідомив, що стеля буде встановлена на рівні 100 доларів за дизельне пальне і 45 доларів за різні оливи.

Також він повідомив, що країни зобов’язалися переглянути ціну на сиру нафту в березні. Нині він становить 60 доларів за барель.

Відповідаючи на запитання, чому перегляд буде проведено лише у березні, Йозвяк повідомив, що багато хто впевнений, що стеля і так працює.

Як повідомлялося раніше, у січні ціни на флагманську нафту росії Urals впали до 37,8 долара, що на той момент було вдвічі нижче цін на нафту марки Brent.