Запад нанес еще один удар по российской "нефтянке": что известно

На Западе также договорились позже пересмотреть потолок цен на сырую нефть

Страны "Большой семерки" и Европейского союза договорились о введении нового потолка цен. На этот раз он коснется нефтепродуктов из россии.

Как сообщает Reuters, об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что соответствующее решение начнет действовать с воскресенья, 5 февраля.

"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы россии и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", — сказала фон дер Ляйен.

Вместе с тем журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что потолок будет установлен на уровне 100 долларов за дизельное топливо и 45 долларов за разные масла.

Также он сообщил, что страны обязались пересмотреть потолок цен на сырую нефть в марте. Сейчас он составляет 60 долларов за баррель.

Отвечая на вопрос, почему пересмотр будет проведен лишь в марте, Йозвяк сообщил, что многие уверены, что потолок и так работает.

Как сообщалось ранее, в январе цены на флагманскую нефть рф Urals упали до 37,8 долларов, что на тот момент было в два раза ниже цен на нефть марки Brent.