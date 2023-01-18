Санкции в действии: крупнейшая отрасль промышленности россии оказалась на грани краха

На нефтеперерабатывающую отрасль приходится 15% всего промпроизводства в стране

Одна из крупнейших отраслей российской экономики столкнулась с новыми проблемами и находится на грани краха из-за западных санкций.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в россии, нефтеперерабатывающие предприятия готовятся сократить производство на 15%. При этом отмечается, что они дают работу 120 тысячам россиян.

Источник говорит, что проблема заключается в том, что россия традиционно поставляла нефтепродукты в страны Европы, а потому санкции против них окажут большее влияние на российскую экономику, чем эмбарго на нефть.

Дело в том, что поставки нефтепродуктов обычно осуществляются меньшими партиями, чем сырой нефти, а значит для тайного вывоза их в Азию потребуется больше кораблей.

По оценкам московской брокерской компании BCS уже к концу первого квартала 2023 года россия не сможет продавать около миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки.

При этом у страны нет складов, чтобы хранить такие объемы продукции. Выход может крыться в увеличении экспорта сырой нефти, но даже сейчас спрос на нее держится на огромных скидках, которые предлагает россия.

Впрочем, даже если москва сможет настроить новые логистические цепочки, чтобы доставлять нефтепродукты в немногочисленные страны Азии, которые продолжают покупать российские энергоносители, проблему это не решит, поскольку там попросту нет необходимого спроса на них.

Источник издания сообщил, что пока выпуск продукции в феврале планируют держать на январском уровне.

"Но это не значит, что завтра все не начнут носиться с воплями и рвать на себе одежду. У нас такое — не редкость", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в январе цены на флагманскую нефть рф Urals упали до 37,8 долларов, что на тот момент было в два раза ниже цен на нефть марки Brent.