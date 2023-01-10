"Выжимают стратегические ресурсы": россию заставили продавать нефть ниже стоимости добычи

Цены на российскую нефть обвалились

После введения ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, кремлю приходится продавать своё сырье практически за бесплатно.

Как информирует Bloomberg, цены на флагманскую нефть рф Urals упала в стоимости до 37,8 долларов, что в два раза ниже цен на нефть марки Brent, которая продолжает торговаться на уровне чуть ниже 80 долларов за баррель.

По информации Argus Media, 6 января цены на Urals в порту Приморска опустились ниже установленного потолка цен, в тот же день за баррель Brent давали $78,57, что свидетельствует о росте дисконта на российскую нефть.

Еще одна марка российской нефти ESPO, добываемой на Дальнем Востоке, продолжает торговаться несколько выше потолка цен.

По данным издания, вероятней всего на такое падение цен повлияла потеря европейского рынка. Теперь россии приходится гнать танкеры в страны Азии, что резко повышает стоимость фрахта. Таким образом производители должны снижать стоимость, чтобы иметь возможность конкурировать там с ближневосточными странами.

Политолог Алексей Голобуцкий объяснил, что таким образом россию вынуждают за бесплатно продавать свои ресурсы, поскольку стоимость добычи барреля Urals составляет примерно $41,5-52,5.

"Итак, по факту сейчас из россии просто почти бесплатно выжимают стратегические ресурсы. Пока нефтяные. Затем, вероятнее всего, подтянут и все остальные (газ золото, бриллианты, алюминий и т.п.)", — написал он в своем telegram-канале.

Кроме того, он напомнил, что через несколько недель страны Запада пересмотрят ценовой потолок и опустят его с нынешних 60 долларов, возможно, до 40 долларов или даже ниже.

Как сообщалось ранее, 3 декабря страны ЕС после долгого обсуждения вопроса все же решили ввести потолок цен на российскую нефть на компромиссном уровне 60 долларов за баррель. Хотя Украина настаивала на цене в 30 долларов, некоторые члены ЕС предлагали ввести ограничение на уровне 70 долларов. Сумма, впрочем, будет пересматриваться в будущем.