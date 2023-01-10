"Витискають стратегічні ресурси": росію змусили продавати нафту нижче вартості видобутку

Ціни на російську нафту обвалилися

Після введення цінової стелі на російську нафту в 60 доларів за барель, кремлю доводиться продавати свою сировину практично за безкоштовно.

Як повідомляє Bloomberg, ціни на флагманську нафту Росії Urals впала в ціні до 37,8 долара, що вдвічі нижче цін на нафту марки Brent, яка продовжує торгуватися на рівні трохи нижче 80 доларів за барель.

За інформацією Argus Media, 6 січня ціни на Urals у порту Приморська опустилися нижче за встановлену стелю цін, того ж дня за барель Brent давали $78,57, що свідчить про зростання дисконту на російську нафту.

Ще одна марка російської нафти ESPO, що видобувається на Далекому Сході, продовжує торгуватися дещо вище від стелі цін.

За даними видання, найімовірніше на таке падіння цін вплинула втрата європейського ринку. Тепер росії доводиться гнати танкери до країн Азії, що різко підвищує вартість фрахту. Таким чином виробники повинні знижувати вартість, щоб мати можливість конкурувати там із близькосхідними країнами.

Політолог Олексій Голобуцький пояснив, що таким чином росію змушують безкоштовно продавати свої ресурси, оскільки вартість видобутку бареля Urals становить приблизно $41,5-52,5.

"Отже, по факту зараз з росії просто майже за безкоштовно витискають стратегічні ресурси. Поки нафтові. Потім, найімовірніше, підтягнуть і всі інші (газ золото, діаманти, алюміній тощо)", — написав він у своєму telegram-каналі .

Крім того, він нагадав, що за кілька тижнів країни Заходу переглянуть цінову стелю та опустять її з нинішніх 60 доларів, можливо, до 40 доларів або навіть ще нижче.

Як повідомлялося раніше, 3 грудня країни ЄС після довгого обговорення питання все ж таки вирішили ввести стелю цін на російську нафту на компромісному рівні 60 доларів за барель. Хоча Україна наполягала на ціні 30 доларів, деякі члени ЄС пропонували запровадити обмеження на рівні 70 доларів. Сума, втім, переглядатиметься у майбутньому.