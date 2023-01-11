Китай нашел замену российскому углю

Китай опасается за свою энергетическую безопасность

Китай решил снять неофициальный запрет на поставки угля из Австралии и отказаться от менее качественного топлива из россии, Монголии и Индонезии.

Как информирует Reuters, отмена коронавирусных ограничений в Китае привела к тому, что в стране опять вырос спрос на уголь для наращивания производства электричества.

Австралия для Китая была вторым по объемам поставщиком угля, однако из-за некоторых политических разногласий и проблем на почве здравоохранения отношения между ними стали более напряженными. Однако на фоне смены правительства в Канберре, Пекин решил отказаться от запрета на поставки угля.

До введения ограничения Китай закупал около 30 миллионов тонн коксового угля и почти 50 миллионов тонн энергетического.

Без поставок из Австралии, местным производителям пришлось обратиться за энергетическим углем к Индонезии, а за коксовым к россии и Монголии. Впрочем, качество у этих альтернатив оказалось ниже.

В настоящее время разрешение на закупки были выданы трем коммунальным компаниям и одному крупному производителю, однако другие предприятия тоже ждут своей очереди.

Почти 60% всей электроэнергии Китая производится из угля, а потому санкции против российских энергоносителей породили новые опасения об общенациональных перебоях с электричеством, которые уже происходили в 2021 году.

Как сообщалось ранее, после введения ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, цены на марку Urals в порту Приморска опустились до 37,8 долларов за баррель.