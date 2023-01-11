Китай знайшов заміну російському вугіллю

Китай побоюється за свою енергетичну безпеку

Китай вирішив зняти неофіційну заборону на постачання вугілля з Австралії та відмовитися від менш якісного палива з росії, Монголії та Індонезії.

Як повідомляє Reuters, скасування коронавірусних обмежень у Китаї призвело до того, що в країні знову зріс попит на вугілля для нарощування виробництва електрики.

Австралія для Китаю була другим за обсягами постачальником вугілля, проте через деякі політичні розбіжності та проблеми на ґрунті охорони здоров’я відносини між ними стали більш напруженими. Однак на тлі зміни уряду в Канберрі, Пекін вирішив відмовитися від заборони на постачання вугілля.

До введення обмеження Китай купував близько 30 мільйонів тонн коксового вугілля та майже 50 мільйонів тонн енергетичного.

Без поставок з Австралії місцевим виробникам довелося звернутися за енергетичним вугіллям до Індонезії, а за коксовим до росії та Монголії. Втім, якість у цих альтернатив виявилася нижчою.

Наразі дозвіл на закупівлю було видано трьом комунальним компаніям та одному великому виробнику, проте інші підприємства теж чекають на свою чергу.

Майже 60% всієї електроенергії Китаю виробляється з вугілля, тому санкції проти російських енергоносіїв породили нові побоювання про загальнонаціональні перебої з електрикою, які вже відбувалися в 2021 році.

Як повідомлялося раніше, після введення цінової стелі на російську нафту в 60 доларів за барель ціни на марку Urals в порту Приморська опустилися до 37,8 долара за барель.