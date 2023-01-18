Санкції у дії: найбільша галузь промисловості росії опинилася на межі краху

На нафтопереробну галузь припадає 15% всього промвиробництва в країні

Одна з найбільших галузей російської економіки зіткнулася з новими проблемами і перебуває на межі краху через західні санкції.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в росії, нафтопереробні підприємства готуються скоротити виробництво на 15%. Зазначається, що вони дають роботу 120 тисячам росіян.

Джерело каже, що проблема полягає в тому, що росія традиційно постачала нафтопродукти до країн Європи, а тому санкції проти них вплинуть на російську економіку сильніше, ніж ембарго на нафту.

Річ у тім, що постачання нафтопродуктів зазвичай здійснюються меншими партіями, ніж сирої нафти, отже, для таємного вивезення в Азію потрібно більше кораблів.

За оцінками московської брокерської компанії BCS, вже до кінця першого кварталу 2023 року росія не зможе продавати близько мільйона барелів нафтопродуктів на добу.

При цьому країна не має складів, щоб зберігати такі обсяги продукції. Вихід може бути у збільшенні експорту сирої нафти, але навіть зараз попит на неї тримається на величезних знижках, які пропонує росія.

Втім, навіть якщо москва зможе налаштувати нові логістичні ланцюжки, щоб доставляти нафтопродукти до нечисленних країн Азії, які продовжують купувати російські енергоносії, проблему це не вирішить, оскільки там просто немає необхідного попиту на них.

Джерело видання повідомило, що поки що випуск продукції в лютому планують тримати на січневому рівні.

"Але це не означає, що завтра всі не почнуть носитися з криками та рвати на собі одяг. У нас таке не рідкість", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у січні ціни на флагманську нафту Росії Urals впали до 37,8 доларів, що на той момент було вдвічі нижче цін на нафту марки Brent.