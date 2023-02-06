Конец целой отрасли в россии: США готовят мощный удар по рф

Импорт российского алюминия в США уже упал до рекордных 3%

Соединённые Штаты Америки продолжают санкционное давление на россию из-за её вторжения в Украину. С приближением годовщины полномасштабной войны там уже на этой неделе готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства

Как пишет агентство Bloobmerg данный шаг рассматривался несколько месяцев. Отмечается, что США также нацелены на российский металл, потому что рф демпингует алюминий на американском рынке и наносит ущерб местным компаниям.

В материале указывается, что такие высокие тарифы фактически прекратят импорт металла из россии в США.

"Такие крутые тарифы фактически прекратят импорт металла в США из россии, второго по величине производителя металла в мире. В то время как импорт россии традиционно составлял 10% от общего объема импорта алюминия в США, согласно данным о торговле США, эта сумма снизилась до чуть более 3%", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый пакет санкций ЕС против россии уже на подходе. Его согласование ожидается к годовщине войны.

Также мы сообщали о том, что страны "Большой семерки" и Европейского союза договорились о введении нового потолка цен. На этот раз он коснется нефтепродуктов из россии.