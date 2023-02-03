Дальнобойные ракеты, Javelin и не только: США объявили о новой военной помощи Украине
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Сумма помощи составляет 2,2 млрд долларов
США аноснировали новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли дальнобойные ракеты и не только, которые должны прибыть в Украину через несколько дней или недель.
Об этом сообщил репортер издания Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч в своем Twitter. По его словам, сумма помощи составляет 2,2 миллиарда долларов.
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут:
- 250 противотанковых ракет Javelin,
- ракеты GLSDB дальностью до 150 км,
- артиллерийские боеприпасы 155-мм,
- обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS,
- дополнительные боеприпасы для High Mobility.
- минометные снаряды 120-мм,
- 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизором,
- прицелы и связанные с ними боеприпасы для противодействия БПЛА,
- 181 машина с защитой от мин и засад (MRAP),
- противопехотные боеприпасы Claymore,
- снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое оборудование,
- две огневые установки ПВО HAWK,
- 20 противоминометных РЛС,
- медикаменты и прочее.
"Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения россии достигла 29,3 миллиарда долларов", — написал журналист.
В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, но есть важное уточнение. Прибудут они в нашу страну через 9 месяцев — сейчас их только начнут изготавливать в США,
"GLSDB, не стреляющие из HIMARS, были испытаны против целей на расстоянии 130 км, но еще не использовались в бою. Развертывание займет примерно 9 месяцев", — написал Джек Детч, цитируя Минобороны США.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле заговорили о передаче Украине систем ПРО "Железный купол". Передача этого вооружения может оказаться настоящим прорывом в помощи Израиля.