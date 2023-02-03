Дальнобойные ракеты, Javelin и не только: США объявили о новой военной помощи Украине

Сумма помощи составляет 2,2 млрд долларов

США аноснировали новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли дальнобойные ракеты и не только, которые должны прибыть в Украину через несколько дней или недель.

Об этом сообщил репортер издания Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч в своем Twitter. По его словам, сумма помощи составляет 2,2 миллиарда долларов.

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут:

250 противотанковых ракет Javelin,

ракеты GLSDB дальностью до 150 км,

артиллерийские боеприпасы 155-мм,

обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS,

дополнительные боеприпасы для High Mobility.

минометные снаряды 120-мм,

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизором,

прицелы и связанные с ними боеприпасы для противодействия БПЛА,

181 машина с защитой от мин и засад (MRAP),

противопехотные боеприпасы Claymore,

снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое оборудование,

две огневые установки ПВО HAWK,

20 противоминометных РЛС,

медикаменты и прочее.

"Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения россии достигла 29,3 миллиарда долларов", — написал журналист.

Список военной помощи от США

В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, но есть важное уточнение. Прибудут они в нашу страну через 9 месяцев — сейчас их только начнут изготавливать в США,

"GLSDB, не стреляющие из HIMARS, были испытаны против целей на расстоянии 130 км, но еще не использовались в бою. Развертывание займет примерно 9 месяцев", — написал Джек Детч, цитируя Минобороны США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле заговорили о передаче Украине систем ПРО "Железный купол". Передача этого вооружения может оказаться настоящим прорывом в помощи Израиля.