Укр

Дальнобойные ракеты, Javelin и не только: США объявили о новой военной помощи Украине

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Новое оружие прибудет в Украину в ближайшее время Новость обновлена 03 февраля 2023, 20:04
Новое оружие прибудет в Украину в ближайшее время. Фото Иллюстративное фото

Сумма помощи составляет 2,2 млрд долларов

США аноснировали новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли дальнобойные ракеты и не только, которые должны прибыть в Украину через несколько дней или недель.

Об этом сообщил репортер издания Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч в своем Twitter. По его словам, сумма помощи составляет 2,2 миллиарда долларов.

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут:

  • 250 противотанковых ракет Javelin,
  • ракеты GLSDB дальностью до 150 км,
  • артиллерийские боеприпасы 155-мм,
  • обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS,
  • дополнительные боеприпасы для High Mobility.
  • минометные снаряды 120-мм,
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизором,
  • прицелы и связанные с ними боеприпасы для противодействия БПЛА,
  • 181 машина с защитой от мин и засад (MRAP),
  • противопехотные боеприпасы Claymore,
  • снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое оборудование,
  • две огневые установки ПВО HAWK,
  • 20 противоминометных РЛС,
  • медикаменты и прочее.

"Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения россии достигла 29,3 миллиарда долларов", — написал журналист.

Список военной помощи от США

В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, но есть важное уточнение. Прибудут они в нашу страну через 9 месяцев — сейчас их только начнут изготавливать в США,

"GLSDB, не стреляющие из HIMARS, были испытаны против целей на расстоянии 130 км, но еще не использовались в бою. Развертывание займет примерно 9 месяцев", — написал Джек Детч, цитируя Минобороны США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле заговорили о передаче Украине систем ПРО "Железный купол". Передача этого вооружения может оказаться настоящим прорывом в помощи Израиля.

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