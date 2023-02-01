США готовят масштабный пакет помощи Украине: дадут дальнобойные ракеты, но это не ATACMS

Официального объявления пока не было, но ожидается, что о поставках объявят до конца недели

США планируют вскоре объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в $2,2 миллиарда долларов.

Как информирует Reuters со ссылкой на осведомленных в вопросе чиновников, пакет будет впервые включать ракеты дальнего радиуса действия и другие боеприпасы и вооружение.

Отмечается, что о выделении средств будет официально объявлено до конца недели.

Один из чиновников сообщил, что львиная доля средств в 1,725 млрд долларов пойдет на закупки по программе USAI, которая позволяет закупать оружие у производителей, вместо того, чтобы брать их с запасов Пентагона.

В частности из этих средств планируется закупить снаряды GLSDB к РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии в 150 километров. Что касается запросов на более тяжелые ракеты ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, то в США их отклонили.

Еще 400 миллионов долларов будут выделены через Президентское управление по выборке средств, которое позволяет Белому дому поставлять оружие из запасов армии США. Эти средства пойдут на передачу защищенных от мин бронемашин (MRAP) и уже зарекомендовавших своей эффективностью ракет GMLRS к "Хаймарсам".

Как сообщалось ранее, о поставках ракет GLSDB впервые заговорили в средине января, эти реактивные снаряды за счет наличия крыльев способны поражать цели на расстоянии в 150 километров с высокой точностью за счет использования GPS и интернациональной навигационной системы.