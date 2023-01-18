Требования россии неприемлемы: США готовят новую помощь для Украины

Пакты помощи модифицируются в зависимости от потребностей Украины

Российская политическая верхушка всё ещё хочет, чтобы Украина признала захват российскими войсками части территории. Об этом накануне российский лидер владимир путин заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану. Однако такие требования являются неприемлемыми как для Украины, так и для союзников.

Они не позволяют наладить переговорный процесс, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил во время брифинга. Быстрее всего завершить войну можно усилив Украину на поле боя, сказал политик, это приведет к дипломатии и переговорам. Чуть позже он сообщил что дать Украине "то, что нужно для успеха на поле боя" могут Соединённые Штаты.

Запад адаптирует военную помощь для того чтобы она была максимально полезной. США делают это в зависимости от того, что происходит на фронте и прогнозов, а также с тем вооружением, обращению с которым украинские военные уже обучены и есть возможность обслужить такие системы. Блинкен также сообщил что Белый дом может объявить дополнительную помощь для Украины уже в конце текущей недели.

Чуть больше подробностей про эту помощь сообщил спикер Белого дома Джон Кирби. Помощь Украине продолжится в сфере безопасности, вооружения, материальных средств. Кирби казал, что если во время изменений пакетов под потребности Украины США не сможет что-либо обеспечить, то будет вестись работа с другими союзниками и партнёрами. Он не ответил на вопрос, будут ли предоставлены танки, но напомнил что США предложат все усилия, чтобы привлечь президента рф владимира путина ответственности за военные преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания передаст Украине танки и артиллерийские системы. Про продолжение военной помощи заявили и в Нидерландах. Многие страны готовы передать Украине танки немецкого производства — ожидается только согласие Германии.