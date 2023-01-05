Укр

Разговор Эрдогана с путиным: стало известно, что ответила россия на предложение по Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Разговор Эрдогана с путиным: стало известно, что ответила россия на предложение по Украине Новость обновлена 05 января 2023, 13:41

Президент россии владимир путин во время своего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил открытость москвы к диалогу с Киевом, однако при условии "выполнения им уже известных требований и учета новых территориальных реалий". То есть в очередной раз подчеркнул, что рф не готова отдавать захваченные ею украинские территории.

Как в четверг, 5 января, сообщили росСМИ, путин также в очередной раз акцентировал на якобы деструктивной роли Запада в российско-украинской войне из-за того, что партнеры Киева "накачивают его оружием, а также предоставляют Украине информацию и целеуказания".

Дополняется…

Теги:
#Переговоры #Эрдоган #Владимир Путин #Война в Украине