Президент россии владимир путин во время своего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил открытость москвы к диалогу с Киевом, однако при условии "выполнения им уже известных требований и учета новых территориальных реалий". То есть в очередной раз подчеркнул, что рф не готова отдавать захваченные ею украинские территории.

Как в четверг, 5 января, сообщили росСМИ, путин также в очередной раз акцентировал на якобы деструктивной роли Запада в российско-украинской войне из-за того, что партнеры Киева "накачивают его оружием, а также предоставляют Украине информацию и целеуказания".

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