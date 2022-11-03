Эрдоган заявил, что позиция Шольца по насчет путина изменилась - в Германии ответили

У Шольца считают, что позиция в отношении российского диктатора остается прежней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который при своем содействии смог вернуть россия к участию в "зерновом соглашении", заявил, что у канцлера Германии Олафа Шольца месяц назад была совсем другая позиция в отношении президента российской федерации владимира путина и он изменил свою позицию по отношению к россии. Такое мнение он высказал после разговора с Шольцом по телефону, пишет издание Daily Sabah.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц имел совсем другую позицию по отношению к путину месяц назад и изменил свою позицию по отношению к россии, отмечая общую позицию", — подчеркнул он.

Однако ему ответили в немецком правительстве. Они считают, что слова турецкого президента об изменении позиции Шольца относительно россии не соответствуют действительности.

"Канцлер Германии по-прежнему считает, что путин должны вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", — пишет о позиции правительства издания DW.

Как сообщал "Телеграф" ранее, медиаэксперт Татьяна Попова объяснила, почему российский диктатор принял "непопулярное" решение по "зерновому соглашению" и как этому поспособствовал турецкий президент Эрдоган.