Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" объяснила, почему российский диктатор принял "непопулярное" решение

Кремлевские метания с зерновым соглашением – то рф выходит из него, то снова входит – вполне понятны.

Как и позиция Турции, которая показала, что соглашение работало, работает и будет работать.

Напомню, что россия уже несколько месяцев показывала желание выйти из сделки. Она наводнила фейками информационное пространство, рассказывая, будто украинское зерно шло в основном в европейские страны. Возможно, значительная его часть действительно шла туда, но лишь потому, что в Европе сконцентрирована основная переработка. К тому же у нас достаточно высокого качества пшеница. Соответственно, она идет на переработку, для создания более дорогих типов продукции. В рф же выращивается зерно категорией ниже. И оно идет напрямую в Африку. Его, возможно, никто больше и покупать особо не хочет. А украинское из Европы, в виде переработанной продукции, тоже идет в страны Африки. Но часть зерновозов шла туда и напрямую. А рф рассказывала сказки, будто мы вообще не отправляем ничего на африканский континент. Пыталась сперва выйти из соглашения под этим предлогом.

Параллельно россия требовала преференций для поставок своего зерна и удобрений на мировой рынок. В конце концов придумала другой повод для срыва зернового соглашения – обстрел своих кораблей в Севастополе.

Мол, именно из зернового коридора запускались надводные дроны-камикадзе. Глупая версия. Зерновой коридор очень далеко от Севастополя. Есть точки куда более близкие, откуда мы могли это сделать.

Но когда рф интересовали логика и правда? Вот она и заявила, что выходит из соглашения.

А потом поняла, что Турция, ООН и Украина останавливать проход кораблей по зерновому коридору не собираются. Более того – турецкие корабли, похоже, готовы были сопровождать сухогрузы.

И россияне вынуждены были давать задний ход. В том числе потому, что в 5-й и 6-й статьях устава НАТО прописано, что нападение на одну из стран Альянса, в том числе на ее корабли, является нападением на весь блок. Условно говоря, если бы россияне начали бить по сухогрузам и попали по кораблю той же Турции, это считалось бы нападением на все страны НАТО. Чего россия себе позволить не может.

Во-первых, их корабль, который вел бы огонь, тоже был бы обстрелян – и украинскими, и турецкими средствами поражения. Во-вторых, в ход вступил бы весь Альянс. И многие бы радостно потерли руки, понимая, чем это чревато для рф.

Так что путин принял решение о срочном возвращении в "зерновую сделку". С традиционными для россиян сказками о "доброй воле", очередной "победе" и так далее.

Для российских ура-патриотов, имперцев это выглядело более чем странно. И сейчас стоит знатный вой на болотах в стиле – какой путин непостоянный и некомпетентный.

Но с точки зрения логики – в этот раз Кремль всё сделал правильно. Выход из сделки явно был ошибкой, а вот вернуться – верным решением. Иначе бы сделка продолжалась, просто без досмотра кораблей россиянами. И они потеряли бы и информационно, и имиджево.

Впрочем, имиджево они потеряли и так…