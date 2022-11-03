Ердоган заявив, що позиція Шольца щодо путіна змінилася - у Німеччині відповіли
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У Шольца вважають, що позиція щодо російського диктатора залишається тою самою
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який за свого сприяння зміг повернути росію до участі в "зерновій угоді", заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо президента російської федерації володимира путіна і він змінив свою позицію щодо росії. Таку думку він висловив після розмови з Шольцом по телефону, пише видання Daily Sabah.
"Дипломатія лідерів має вирішальне значення для вирішення проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц мав зовсім іншу позицію щодо Путіна місяць тому і змінив свою позицію щодо росії, наголошуючи на спільній позиції", — підкреслив він.
Однак на це йому відповіли у німецькому уряді. Вони вважають, що слова турецького президента про зміну позиції Шольца щодо рф не відповідають дійсності.
"Канцлер Німеччини, як і раніше, вважає, що путін повинен вивести війська з України і розпочати мирні переговори", — пише про позицію уряду видання DW.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, медіаексперт Тетяна Попова пояснила, чому російський диктатор ухвалив "непопулярне" рішення щодо "зернової угоди" і як цьому посприяв турецький президент Ердоган.