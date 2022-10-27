Макрон і Шольц серйозно "побили горщики": що стало причиною

Останніми тижнями Шольц і Макрон сперечалися про те, як впоратися з енергетичною кризою, як подолати безсилля Європи в галузі оборони і як найкраще поводитися з Китаєм

Відносини між президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом стали прохолоднішими. Наразі політики навіть не наважуються спільно відвідати пресконференцію.

Як пише видання Politico, Шольц публічно заявив, що залишився вкрай незадоволеним зустріччю, котра відбулася в Парижі, проте преса йому не вірить. Зокрема, журналісти відзначають, що наразі стосунки двох політиків стали вкрай крижаними, адже Макрон був роздратований бажанням німецького канцлера відвідати Пекін (Китай) вже наступного тижня. Французький лідер переконаний, що краще було б, якби до Китаю поїхали вони вдвох і трохи пізніше, після з'їзду Компартії.

Крім того, останніми тижнями Шольц і Макрон сперечалися щодо того, як подолати енергетичну кризу, а також безсилля Європи щодо оборони. Обговорювали найкращий підхід до боротьби з Китаєм.

Раніше ЗМІ писали, що відносини між Францією та Німеччиною скотилися до найнижчої точки і вже найближчим часом можуть потягнути повний розрив їх так званої ідилії.

Найбільш конфліктними для політиків темами стали ціни на газ, зокрема їх підняття, переговори Макрона за спиною у Шольца про будівництво газопроводу між Барселоною та французьким Каркасоном, небажання Шольца підтримати ідею Макрона щодо європейського суверенітету, а також спільну оборону.

Ба більше, близько тижня тому Макрон висловив невдоволення позицією Макрона стосовно низки питань. До цього списку увійшли проблеми у сфері енергетики, а також бажання французького лідера шукати подальший консенсус, коли Шольц до цього поки, вочевидь, не готовий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі виникнув скандал після подарунку французького лідера Еманюеля Макрона Папі Римському. Справа в тому, що політик презентував йому Іммануїла Канта "Вічний мир: Філософський нарис", котра ймовірно була викрадена зі Львова.