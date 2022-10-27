Макрон и Шольц серьезно "побили горшки": что стало причиной

В последние недели Шольц и Макрон спорили о том, как справиться с энергетическим кризисом, как преодолеть бессилие Европы в области обороны и как лучше обращаться с Китаем

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом стали более прохладными. Политики даже не решаются совместно посетить пресс-конференцию.

Как пишет издание Politico, Шольц публично заявил, что остался крайне недовольным состоявшейся в Париже встречей, однако пресса ему не верит. В частности, журналисты отмечают, что отношения двух политиков стали крайне ледяными, ведь Макрон был раздражен желанием немецкого канцлера посетить Пекин (Китай) уже на следующей неделе. Французский лидер убежден, что лучше было бы, если бы в Китай поехали они вдвоем и чуть позже, после съезда Компартии.

Кроме того, в последние недели Шольц и Макрон спорили о том, как преодолеть энергетический кризис, а также бессилие Европы по обороне. Обсуждали лучший подход к борьбе с Китаем.

Ранее СМИ писали, что отношения между Францией и Германией скатились до самой низкой точки и уже в ближайшее время могут повлечь полный разрыв так называемой идиллии.

Наиболее конфликтными для политиков темами стали цены на газ, в частности их поднятие, переговоры Макрона за спиной у Шольца о строительстве газопровода между Барселоной и французским Каркасоном, нежелание Шольца поддержать идею Макрона по европейскому суверенитету, а также совместную оборону.

Более того, около недели назад Макрон выразил недовольство позицией Макрона по ряду вопросов. В этот список вошли проблемы в сфере энергетики, а также желание французского лидера искать дальнейший консенсус, когда Шольц к этому пока, очевидно, не готов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше возник скандал после подарка французского лидера Эманюэля Макрона Папе Римскому. Дело в том, что политик презентовал ему Иммануила Канта "Вечный мир: Философский очерк", которая, вероятно, была похищена из Львова.