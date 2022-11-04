Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич, специально для "Телеграфа" рассказал об интересах Турции в данном вопросе

В ходе выступления в четверг, 3 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Альянс, поэтому пора это сделать. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что выполнены не все условия Анкары.

Я хочу напомнить, что Турция изначально выставляла свои требования, при которых она даст согласие на вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Сейчас турки утверждают, что эти условия не выполнены.

Там их целая серия, в том числе по снятию эмбарго на поставки вооружений, а также касательно отношения к политическим оппонентам Эрдогана. В том числе – их высылка назад, в Турцию.

Учитывая, что Турция утверждает себя как региональная супердержава, выставить условия и "проглотить" то, что они не выполнены, она не может. Это удар по имиджу Турции, в первую очередь, в регионе. Соответственно, единственный путь – искать компромисс. Швеции и Финляндии придется частично, на том уровне, который удовлетворил бы Анкару, выполнять ее условия.

В полном объеме они вряд ли на это пойдут. В том числе на выдачу политических беженцев, которых гарантированно осудят в Турции. Но частичное выполнение условий вполне вероятно.

Думаю, переговоры Турции с Финляндией, Турции со Швецией продолжатся. Ради определения контуров компромисса и выполнения условий Анкары. Но членами Альянса эти две скандинавские страны станут, скорее всего, не в этом, а в следующем году.

Если они войдут в НАТО по упрощенной процедуре – это хороший кейс для Украины. Но это в среднесрочной перспективе. Пока же нам важно смотреть на то, как Турция продавливает свои интересы. Швеция и Финляндия находятся вне зоны непосредственных интересов Турции. И если бы не было их движения в НАТО, не было бы условий со стороны Анкары – та просто воспользовалась шансом. А вот Украина входит в тот регион, который Турция рассматривает, в том числе, как зону своего влияния. Поэтому для Украины важно наблюдать за ситуацией и быть готовой к тому, что турецкая политика может быть разной.