Зеленский уже в Великобритании: каких прорывов ждать от визита

В ходе встречи политики будут обсуждать дальнейшее сотрудничество

Президент Владимир Зеленский второй раз со момента полномасштабного вторжения россии выехал за пределы Украины и прибыл в Великобританию. В Лондоне его встретил британский премьер-министр Риши Сунак. Кроме того, в ходе визита украинского лидера его примет и король Чарльз III.

Первое фото долгожданной встречи в среду, 8 февраля, Сунак обнародовал на своей официальной странице в Twitter. на кадрах политики приветливо обнимаются.

"Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский", — написал он.

В свою очередь украинский лидер также успел прокомментировать свое прибытие в страну-союзницу, напомнив, что она с первого дня вторжения россии поддерживала Украину в ее мощном противостоянии агрессору.

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", — говорится в публикации Зеленского в его Telegram.

Стоит добавить, что во время визита в Британию украинский лидер планирует посетить пребывающих там на учениях военных. Обсудит с британскими политиками длительную военную помощь Киеву, а также санкционные пакеты против россии и путинских приспешников. Более того, речь пойдет и о передаче Украине мощного оружия дальнего действия и обучении британской стороной украинских пилотов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая с начала полномасштабной войны поездка Зеленского за пределы Украины состоялась к президенту США Джо Байдену. Украинский лидер нанес визит в Вашингтон, где обсудил со своим коллегой дальнейшее сотрудничество и поставки вооружения Киеву для сдерживания российской агрессии.