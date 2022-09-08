Зеленский встретился с Блинкеном: стало известно, о чем говорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен, приехавший сегодня в Киев с необъявленным визитом, провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил главе государства о намерении США вложить 2,2 млрд долларов в укрепление безопасности Украины и соседних государств. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США.

"Выдающиеся защитники Украины на передовой продолжают мужественно бороться за свободу своей страны, и президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается – и останется – столицей суверенной независимой Украины", — говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь также подтвердил слова министра обороны США Ллойда Остина о выделении Украине 20-го пакета военной помощи на сумму 675 миллионов долларов. Он подчеркнул, что ВСУ эффективно используют для обороны оборудование, предоставляемое Украине Америкой.

"Кроме того, сегодня мы также сообщаем Конгрессу о нашем намерении предоставить дополнительные 2,2 миллиарда долларов США в виде долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей; включая многих наших союзников по НАТО, а также других региональных партнеров по безопасности, потенциально подверженных риску будущей российской агрессии. Эти заявления доведут всеобщую военную помощь США Украине примерно до 15,2 млрд. долларов с момента прихода к власти этой администрации", — отметил Блинкен.

Таким образом, сумма объявленной сегодня американской помощи Украине составила более 2,8 млрд дол.

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